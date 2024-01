Corriere dello Sport – Gaetano al posto di Zielinski: l’ok solo dopo la rifinitura di oggi

L’edizione del quotidiano, oggi in edicola, ha provato ad anticipare le mosse di Walter Mazzarri, in vista della sfida di domani al Maradona contro la Salernitana.

“Mazzarri confermerà il 4-3-3, anche perché il passaggio al 3-4-3 abbozzato domenica contro i granata per 4 minuti è naufragato con l’espulsione di Mazzocchi, ma cambierà qualcosa. Idee: Gaetano è tornato a lavorare in gruppo da un paio di giorni e sarà lanciato al posto di Zielinski se oggi sarà ritenuto in condizione accettabile nel corso della rifinitura; Simeone, invocato a furor di popolo dalla gente al cospetto del nulla realizzativo, se la gioca più che mai con Raspadori per sostituire Osi”.

