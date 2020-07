‘A jucatella – Juve-Atalanta, big-match a Torino. Il Genoa cerca i tre punti contro la Spal

‘A jucatella – Juve-Atalanta, big-match a Torino che promette scintille e gol. Il Genoa, a Marassi, cerca punti salvezza contro la Spal

‘A jucatella – Una partita ogni tre giorni rende tutto più difficile, anche una giocata alla jucatella. Dopo tre settimane e cinque gare disputate, le squadre sembrano soffrire di più il periodo caldo lasciando spazi aperti per la giocata avversaria nei secondi tempo; questo week-end proviamo la giocata che racchiude anche i gol realizzati. La Juventus, dopo la sonora sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan, ospita la super Atalanta di Gasperini: partita dal risultato incerto con due squadre molto abili sotto porta avversaria. Un’occhiata anche nella parte bassa della classifica: Genoa-Spal è senza dubbio un match point per la squadra di Genova che, con una vittoria contro i ferraresi ultimi e troppo lontani dal Lecce quart’ultimo, ha la possibilità di uscire dalla zona caldissima della classifica.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Juventus-Atalanta (sabato 11 luglio ore 21:45)

La Juventus arriva a questo incontro dopo la mazzata di Milano. La brutta sconfitta da 2-0 potrebbe lasciare il segno; la squadra è apparsa abbastanza stanca nel secondo tempo arrivando a subire quattro gol in pochi minuti. L’Atalanta sa solo segnare e vincere, la Sampdoria è stata solo l’ultima a soccombere sotto i colpi bergamaschi. Nelle ultime cinque gare disputate, i bianconeri hanno ottenuto quattro vittorie ed una sconfitta mentre i nerazzurri le hanno vinte tutte, portandosi a ridosso del secondo posto della graduatoria e a nove punti dai Campioni d’Italia.

Il consiglio per questa scommessa

Questa è una gara che promette tante situazioni da gol: Juventus e Atalanta hanno attacchi importanti capaci di mettere in difficoltà le difese in qualsiasi momento dell’incontro. Prevediamo una partita di studio iniziale con un secondo tempo più aperto e spettacolare.

ecco il nostro pronostico: OVER 1,5 secondo tempo

Genoa-Spal (domenica 12 luglio ore 17:15)

Poche chiacchiere e sfruttare il momento. I genoani metteranno il cuore in questa partita per cercare la vittoria che gli permetterebbe di uscire dalle sabbie mobili della B. Due punti conquistati nelle ultime cinque gare sono davvero pochissimi; serve altro per la permanenza in A. La sconfitta col Napoli, secondo mister Nicola, ha evidenziato una crescita della squadra: la Spal ultima in classifica e con l’attacco peggiore del campionato, è la giusta prova per esaminare questo pensiero.

Il consiglio per questa scommessa

Niente calcoli, niente parole, niente ipotesi: i rossoblù devono vincere. Il “buono-salvazza” passa domenica per Marassi; se si dovesse fallire, il cammino si farebbe più complicato e pericoloso. D’altro canto, sia pure con pochissime speranze di salvezza dopo la sconfitta interna contro l’Udinese, la Spal resta una squadra orgogliosa e tignosa e onorerà fino all’ultimo round questo campionato.

ecco il nostro pronostico: 1 + OVER 1,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

