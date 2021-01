Milan-Juve, Ziliani: “Contatto Calhanoglu-Rabiot? Il vero scandalo arbitrale è l’espulsione mancante per Bentancur”

La Juventus è stata graziata dal direttore di gara che non ha espulso Bentancur

La Juventus ha battuto il Milan nel match di ieri sera allo Stadio San Siro per 3-1. La vittoria dei bianconeri è però macchiata da alcune decisioni arbitrali discutibili, tra cui la più plateale è quella in occasione della mancata espulsione di Bentancur per doppia ammonizione.

In merito è arrivato il commento del giornalista Paolo Ziliani sul suo profilo Twitter:

La Juve si è lamentata per il contatto #Calhanoglu–#Rabiot all’origine del gol dell’1-1 ma il vero scandalo arbitrale è stata la seconda mancata ammonizione a #Bentancur che doveva lasciare la Juve in 10 negli ultimi 20 minuti. #Irrati ingiustificabile.#MilanJuve#MilanJuventus pic.twitter.com/SqNLxp8Md1 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 6, 2021

