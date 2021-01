Napoli: buona notizia per Gattuso, Mertens ha recuperato e sarà convocabile per il match contro l’Udinese

Il ritorno in campo del belga è più vicino che mai

Dopo la cocente sconfitta di Napoli-Spezia arriva finalmente una buona notizia per Gattuso e per tutta la piazza Napoli. Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno Dries Mertens, infortunatosi precedentemente durante la gara di San Siro contro l’Inter, ha finalmente recuperato e sarà a disposizione per la gara contro L’Udinese. E’ probabile che il belga parta dalla panchina, ma il solo fatto che sia tornato farà sicuramente piacere al mister azzurro.

