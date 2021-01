Calciomercato – Pedullà: “Il Napoli può chiudere entro fine mese per Zaccagni”

Il Napoli potrebbe battere la concorrenza e chiudere per Zaccagni del Verona entro fine mese

Il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato di Zaccagni in chiave Napoli:

“Il Verona vorrebbe 20 milioni, ma potrebbe accontentarsi di 10/12 proprio perché non manca troppo tempo alla scadenza. Proprio il Napoli è un club interessato ma in questo momento deve fare cassa e risolvere le situazioni in uscita relative a Milik e Llorente, c’è tempo fino a fine mese. Oggi sono soltanto rumors, nulla di concreto, a parte il Napoli che ha speso qualche chiacchierata e che potrebbe entrare nell’ordine di idee di chiudere entro fine mese per la prossima estate”. Questo il pensiero di Pedullà pubblicato sul portale WilliamHillNews.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 6 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

Koulibaly protagonista Tweet UEFA su razzismo: “Inviterei un razzista a stare con me per fargli vedere chi sono”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Kim Kardashian e Kanye West a un passo dal divorzio