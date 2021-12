Bergonzi sentenzia: “Doveri è il migliore per distacco!”

“I tre flop sono Abisso, perché mi piace molto però negli ultimi due campionati non ha fatto il cambio di passo per diventare a livello degli internazionali. Si è un po’ perso. Poi ci sono Fabbri, che quest’anno ha proprio diretto male le partite, non è sereno e non so perché, e Maresca. Roma-Milan arbitrato in maniera pessima gli ha segnato la stagione. E’ stato fermo, ha ripreso da qualche settimana ma è teso, non è tranquillo.