Arbitri & Arbitri – Rosario Abisso è l’arbitro di Fiorentina-Napoli

Arbitri & Arbitri – Rosario Abisso sarà l’arbitro di Fiorentina-Napoli, gara valida per la trentasettesima giornata di campionato.

Mancano solo due gare alla fine del campionato e per la trentasettesima giornata il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara a sfidare la Fiorentina di Giuseppe Iachini. Gli azzurri hanno quasi centrato l’obiettivo Champions: la certezza matematica non c’è ancora, tuttavia la squadra si trova al quarto posto della classifica di Serie A. Per raggiungere tale traguardo dunque non devono fare altro che continuare a portare a casa punti preziosi, cosa che ultimamente sta sempre accadendo. La Fiorentina invece si trova nella parte destra della classifica, più precisamente al tredicesimo posto. Tuttavia i viola hanno raggiunto la salvezza matematica, per tale ragione non hanno bisogno di punti.

I precedenti di Rosario Abisso con il Napoli

La gara tra Fiorentina e Napoli è prevista domenica 16 maggio alle ore 12:30. Per l’ultima volta gli azzurri giocheranno fuori casa, il match infatti andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. L’arbitro designato per dirigere la sfida è Rosario Abisso della sezione di Palermo. Egli è in Serie A dal 2015, tuttavia ha incontrato gli azzurri soltanto quattro volte. In tutti questi incontri il Napoli ha sempre vinto. In questa stagione di campionato sarà la seconda volta che l’arbitro siciliano incontrerà la squadra, la prima è stata contro il Benevento lo scorso 28 febbraio. In quell’occasione gli azzurri hanno vinto per 2-0 grazie ad una doppietta di Dries Mertens nel giorno della sua 250ª presenza in Serie A.

Un altro dato non indifferente riguarda le reti subite dal Napoli durante l’arbitraggio del palermitano. In quattro gare, infatti, gli azzurri hanno subito soltanto una rete, durante la gara contro il Genoa nel 2018. I gol realizzati in tutto sono invece nove: sotto il fischietto di Abisso i partenopei sono sempre andati in gol più volte nel corso di ogni gara.

I precedenti di Rosario Abisso con la Fiorentina

Rosario Abisso ha incontrato la Fiorentina ben dieci volte. Sotto il suo fischietto il bilancio del club viola è positivo. Gli uomini di Iachini hanno vinto per sei volte, mentre i pareggi e le sconfitte sono a quota due. Nonostante il bilancio sopra descritto i viola non ricordano Abisso con molto piacere. Per capire il motivo basta ricordare un episodio accaduto in questa stagione calcistica. Abisso infatti ha arbitato Fiorentina-Parma il 7 marzo scorso: la gara è terminata con il risultato di 3-3, ma non mancarono le polemiche per un calcio di rigore concesso ai ducali. Sempre in questa stagione Abisso ha diretto Fiorentina-Lazio, gara terminata con la vittoria dei biancocelesti per 2-1.

Maria Marinelli

