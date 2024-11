Corriere dello Sport – Lobotka vuole esserci contro l’Inter: prova il recupero per domenica

L’edizione del quotidiano, in edicola oggi, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Stanislav Lobotka. L’azzurro è fermo ai box a causa di una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, uno dei muscoli flessori. Antonio Conte spera di riaverlo a disposizione per la sfida di San Siro, contro l’Inter. Anche Lobotka vuole esserci e partecipare alla notte dei grandi interpreti. Il centrocampista si è allenato anche ieri, nel giorno di riposo, per cercare di accelerare i tempi e provare a rientrare per il big match. Fuori da quattro partite, il regista spera di poter rientrare domenica.

