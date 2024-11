La Gazzetta dello Sport – Conte stordito dalla Dea: la sconfitta fa male e si è visto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla reazione di Antonio Conte, dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta: “La seconda sconfitta fa un male ch’è racchiuso nell’espressione spenta di Antonio Conte, in uno sguardo che si perde ne vuoto e nella ostinata difesa d’un concetto che gli appartiene e che ribadisce per blindare il Napoli dalle infiltrazioni morali esterne. Una partita ha varie facce mentre il Napoli ne ha mostrato una soltanto: 0-2 prima di rientrare nello spogliatoio, per tentare di riordinarsi, e reazione impalpabile nella ripresa, attraversata in sofferenza, con quel senso di stordimento che t’afferra quando la Dea si mette a far girar la testa”.

