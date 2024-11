LE PAGELLE… o quasi di Napoli – Atalanta

Meret 4,5 – Sul primo gol, su tiro bello potente, non ci avrei scommesso 1 € ma sul secondo, forse forse, qualcosa si sarebbe potuta fare. Secondo me, stava pensando a quale pastarella scegliere a fine pasto, se quella al pistacchio o la zuppetta.

Di Lorenzo 5 – Si è perso Lookman come io mi perdo le chiavi di casa (che poi stanno sempre nella borsa, in fondo in fondo)

Rrahmani 5,5 – Quel mancato gol su calcio d’angolo non è che grida vendetta, fa proprio un acuto simile a quelli durante la prima alla Scala di Milano della Traviata

Buongiorno 6 – Buonanotte, semmai… De Katelaere se lo arravoglia come una braciola

Olivera 5,5 – Non il migliore Olivera di sempre: anche lui subisce il baby belga sull’azione che porta al raddoppio dei bergamaschi. Lui invece avrà pensato se prendere un limoncello o un amaro, a fine pasto

Anguissa 5 – Aiuto, speriamo non sia tornato l’Anguissauallera della scorsa stagione

Gilmour 5= – Per la serie: ho ancora parecchi forno di pane da mangiare a centrocampo

McTominay 6 – Se quel palo non fosse stato un palo, staremmo parlando d’altro ma pure io, del resto, se pesassi 60 kg, mi sfonderei di soffritto e code d’aragosta

Politano 5 – Chiaramente in campo c’era il gemello, quello che gioca a freccette a livello agonistico. Partita difficilissima e sofferta per lui

Kvaratskhelia 5 – Non ti aspetti che scaghi in un big match finché non scaga in un big match

Lukaku 5 e un pochino – Il pochino sta solo perché la squadra è forse forse strutturata per fargli avere la palla, pure quando ha l’unghia incarnita, l’epicondelite e la guallera rasente il prato?

Lo scopriremo solo vivendo

Conte 5= – Gasperini lo ha letteralmente mandato a comprare mezzo chilo di tozzabancone. Difatti in pochi minuti, si è liberato di tutti gli schemi tecnici e mentali del vate salentino e SBBAAAAMMMMM!!!

Uno, due, tre gol di due dei suoi gioielli più una partita dominata in lungo e in largo

Neres➡️ inserito decisamente tardi

Ngonge, Simeone, Raspadori, Spinazzola➡️ S.V.