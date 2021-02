CdS: “Fabbri poco autorevole, mancato giallo ad Ilicic già diffidato”

Il Corriere della Sera analizza le decisioni prese in campo dell’arbitro Fabbri, in particolar modo quella rivolta ad Ilicic ed il mancato giallo.

Fabbri è stato rimandato, dopo diversi errori commessi in campo ieri in Coppa Italia tra Napoli – Atalanta

“Gosens commette fallo su Di Lorenzo palesemente da giallo. Nel finale, come se non bastasse, Ilicic non ponendosi limiti fa un intervento da giallo su Zielinski”.

Se avesse dato un secondo giallo ad Ilicic l’Atalanta si sarebbe trovata con due assenze importanti nella sfida di ritorno, oltre Romero anche Ilicic.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cesarano: “De Laurentiis strategia chiara, vuole compattare l’ambiente”

Moratti sulla cessione dell’Inter: “Zhang vuole cedere, non me l’aspettavo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coppia scomparsa, il Gip autorizza l’incidente probatorio