Moratti sulla cessione dell’Inter: “Zhang vuole cedere, non me l’aspettavo”

Moratti commenta la decisione di cedere l’Inter da parte di Zhang

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ha commentato ai microfoni di Firenzeviola.it la decisione di Zhang di cedere la società nerazzurra. Ecco quanto dichiarata:

“Non me l’aspettavo, ma del resto questa situazione difficile per tutto il mondo mette la famiglia Suning e la famiglia Zhang in condizione di non poter supportare, per intenzione e mezzi, la causa. Spero che trovino qualcuno alla loro stessa altezza.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri, la confessione: “Dopo la Supercoppa di Pechino non volevo più allenare”

Calciomercato, il Milan sulle tracce di Thauvin. Può arrivare da svincolato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Di Maio non chiude a Draghi ma vuole un governo politico