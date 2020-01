Zielinski: “Sarri? Ora siamo avversari, daremo tutto per batterlo! Vogliamo vincere!”

Zielinski su Sarri e il match contro la Juventus

Il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski, è intervenuto a Dribling su Raidue rilasciando alcune dichiarazioni sul prossimo match contro la Juventus ed altro.Queste le sue dichiarazioni:

“Sarri ci ha lasciato un buon segno, la squadra ha fatto bene e ha giocato un buon calcio. Sicuramente i tifosi non se lo scorderanno, ma ora è alla Juventus ed è una cosa che a Napoli non viene molto rispettata dai tifosi.

Io gli dirò qualcosa? Vediamo, ci conosciamo da tanto tempo e siamo stati assieme anche all’Empoli.

Mi ha lasciato un buon ricordo, mi ha dato tanto ed è un grandissimo allenatore. Ma ora siamo avversari, dobbiamo batterlo.

Segno di meno per via della posizione in campo? No, non credo. Magari prima sì, ma con l’arrivo di Gattuso ho cambiato posizione e sono tornato a fare la mezz’ala: ho preso il palo con la Lazio, con l’Inter Handanovic ha fatto una parata incredibile. Il gol arriverà, sono tranquillo.

Leader? La personalità nello spogliatoio è tanta, anche se sono andati via Hamsik, Reina ed Albiol che hanno fatto tanto. Non è semplice sostituirli, ma in questa squadra c’è la qualità per uscirne fuori.

Il fatti del post-Salisburgo ci condizionano? No, queste cose ce le siamo lasciate indietro. La partita con la Lazio ci ha dato qualcosa in più, recupereremo i punti in classifica.

Impresa con il Barcellona? Perchè no? Abbiamo già dimostrato di potercela giocare con chiunque, a partire dal Liverpool che abbiamo battuto qui al San Paolo.

Napoli-Juventus può cambiare la stagione, sappiamo che clima c’è attorno a questa partita, i nostri tifosi ci tengono tanto e noi daremo tutto. Vogliamo fare una bellissima partita, e vincerla.

Il mio ruolo? Mi vedo bene come sto facendo ora, da mezz’ala a destra o a sinistra.

Futuro a Napoli? Sto pensando solo a questa maglia, questa stagione non sta andando bene ma penso che si possa risolvere. Darò tutto, voglio fare bene”

