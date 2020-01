Sportitalia – Politano in procinto di trasferirsi all’ombra del Vesuvio: le cifre definitive, si organizzano le visite mediche

Politano in procinto di trasferirsi all’ombra del Vesuvio, sarà un nuovo rinforzo nel reparto offensivo azzurro

Matteo Politano è in procinto di trasferirsi all’ombra del Vesuvio, sarà a breve un nuovo rinforzo nel reparto offensivo azzurro. A tale proposito l’esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso le colonne del proprio sito ha rivelato le cifre della trattativa per l”ormai ex esterno nerazzurro che è in procinto di trasferirsi all’ombra del Vesuvio: prestito oneroso da 3 milioni, obbligo di riscatto da 19 milioni più 2 di bonus. Politano firmerà fino al 2024: ingaggio da 2 milioni a stagione più eventuali bonus. Ora saranno organizzate le visite mediche

