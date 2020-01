Gattuso attua un piano difensivo per Dybala: l’argentino non lo fa dormire la notte

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso e Dybala: “In questi giorni, a Castel Volturno, Gattuso ha allenato i suoi con molta attenzione alla fase difensiva. Perché nella Juve, a partire da Bonucci, passando per Pjanic e più avanti proprio a Cristiano e a Dybala, c’è gente abile a “nascondere” il pallone e dunque diventano importanti i movimenti di squadra. Ai suoi collaboratori il tecnico ha detto che oltre a CR7, Dybala non lo fa dormire la notte, sapendo come in un fazzoletto d’erba riesca a spostarti la palla con una velocità e una forza nelle gambe, che lui stesso ha contribuito a migliorare ai tempi di Palermo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Mertens torna a parlare: “Sto lavorando duro, non ce la faccio più a stare lontano dal campo!”

GRAFICO – Mercato Napoli invernale da record: nessuno ha speso come ADL!

Cremonese, Gaetano si presenta: “Al Napoli ho fatto il mediano, ma sono un trequartista”

Mario Rui: “Nessun caso Insigne”

Carlo Alvino su Politano: “Ho una notizia certa”

Clamoroso, Sarri poteva tornare al Napoli!

Calciomercato Napoli, Llorente piace a tre club Italiani

Mercato Napoli: pronto l’affondo per Kolasinac

Napoli e Juve arrivano nel migliore dei modi al match del San Paolo. Ultime su Politano

Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

Sky UK – Il Napoli su Kolasinac dell’Arsenal!

Napoli, Politano serve, possibile scambio Allan-Vecino ed altro a Radio Punto Nuovo

Ultim’ora Sky – Politano sarà un calciatore del Napoli

CONTENUTI EXTRA

Ladro ucciso, Tribunale assolve oste

La Regina Elisabetta salta un evento pubblico, ha l’influenza e “non si sentiva all’altezza”