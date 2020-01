Napoli, Politano serve, possibile scambio Allan-Vecino ed altro a Radio Punto Nuovo

Padovan: Politano serve perché gli esterni del Napoli in questo momento non stanno facendo bene come in passato. Callejon oggi è un giocatore involuto, quindi al suo posto vedrei bene Politano

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del mercato del club azzurro con particolari riferimenti a Politano e ad un ipotetico scambio Allan-Vecino, oltre ad altri argomenti.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

D’Angelo: “Intesa Inter-Napoli per Politano. Possibile scambio Allan-Vecino”

Vincenzo D’Angelo, Gazzetta: “Inter e Napoli sembravano un po’ distanti, ma in serata c’è stato un caldo ottimismo per Politano. Il giocatore si è preso qualche ora per capire le intenzioni della Roma, perché aveva già un accordo con loro.

Il Napoli fa sul serio, ha messo bei soldi sul piatto, per ingaggiarlo e farne uno dei perni del nuovo ciclo. Politano l’anno scorso era al centro del progetto Spalletti, con Conte è finito dietro nelle gerarchie ed è giusto cambiare aria. Dalle indiscrezioni si parla anche di uno scambio Allan-Vecino, anche per soli 6 mesi.

Giroud? Se l’Inter prende Llorente a quel punto Giroud salta. Considerando le liste bloccate, uscendo Llorente che è uno straniero, il Napoli potrebbe guardarsi intorno per un terzino”.

Padovan: “Politano serve al Napoli, ma bisogna capire l’idea di Gattuso”

Giancarlo Padovan, giornalista: “Politano serve perché gli esterni del Napoli in questo momento non stanno facendo bene come in passato. Callejon oggi è un giocatore involuto, quindi al suo posto vedrei bene Politano.

Bisognerebbe capire cosa vuole fare Gattuso, se giocare con il 4-3-3 è la sua idea, i giocatori devono essere funzionali al suo progetto: attenzione a non commettere errori più gravi di quelli del passato. Pogba alla Juve? Un giocatore quando è già stato in una squadra, di rado può fare la differenza. E’ in rotta di collisione con tutti gli allenatori che ha avuto, è in declino e non credo che la Juve prenda Pogba, perché hanno bisogno di incassare, non di spendere.

Il problema della Juve, adesso e a Giugno, sarà vendere. La Roma è più in ritardo rispetto alle altre squadre, se andiamo a vedere le prestazioni sono insufficienti. Il Napoli ha rialzato la testa con la vittoria sulla Lazio, si preparano 7 giorni di fuoco sul mercato, direi che si può accennare un sorriso”.

Bianchin: “Emre Can in uscita. Non credo Bernardeschi andrà alla Roma”

Luca Bianchin, Gazzetta: “La Juventus ha una storia passata ed un interesse mai venuto meno per Pogba, ci sono però tante valutazioni da fare. Un nome in uscita è Emre Can. Bernardeschi? Non credo andrà alla Roma, sicuramente sono interessati Everton e Borussia Dortmund. Per una questione di rapporti, la Juventus è al capolinea con Emre Can, tutto si può ricostruire, ma adesso sono molto lontani”.

Chiariello: “In Italia c’è un cannibale, la Juventus che arriva al San Paolo”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “C’è poco da discutere, in Italia non c’è una squadra, ma un cannibale: la Juventus che non lascia niente. Sarri all’aver eguagliato il record di vittorie in casa ha risposto: “C’è da incavolarsi per l’unica che non abbiamo vinto”, ha preso la mentalità juventina. Questo Sarri verrà al San Paolo e non potrà concedere niente. Attenzione a placare l’euforia a Napoli, perché la Juve ha dimostrato di essere un cannibale vero e vincere non sarà facile”.

SPUD: “Napoli antagnonista nella storia di Politano-Roma. Grimaldo, Amrabat: tutte le ultime”

SPUD: “Politano-Roma? E’ successo il finimondo. Il Napoli ha fatto il ruolo del cattivo in questa situazione: è vero che possono esserci delle piccolissime cose sullo stato di salute di Spinazzola, ma Politano è un giocatore che Giuntoli ha sempre seguito e ha fatto una proposta veramente alta. Politano predilige un rialzo della Roma, perché quella è la sua volontà.

Ci sono ancora dei piccoli cavilli, la situazione Llorente con l’Inter e Conte che vuole solo Giroud poi ci sono cose allucinanti sulla questione Allan-Vecino, ma il brasiliano è molto più vicino all’Everton ed è l’unico che soddisfa le esigenze del Napoli. Allan stima molto Gattuso e c’è stata una riappacificazione con tutti i compagni. Mi risulta che il Napoli ripartirà da Lozano, costruendo l’attacco con un gioco di coppie.

Potrebbe arrivare un numero 9 a Napoli, si sta lavorando forte su un giocatore giovane: ha tra i 23 ed i 26 anni. Potrebbe arrivare un centravanti a gennaio, perché negli ultimi giorni di mercato, ci saranno dei malcontenti che costringeranno delle squadre a deliberare anche prestiti secchi in determinate squadre per conservare il valore attuale.

Llorente-Parma? Mi risulta che Conte vuole Giroud, quindi credo sia una cosa più possibile. Il Napoli non molla Grimaldo, sempre per la prossima stagione, ci sono delle cosette dietro. Chi parla di ridimensionamento, sbaglia, il Napoli si sta dimensionando a quello che è il prossimo campionato. Amrabat? Per me lo chiudono perché il Napoli farà 1 o 2 uscite forti a centrocampo. Per la prossima stagione si parla di un centrale di 27 anni, se esce KK facciamo molto bene sul reparto difensivo e con anche Grimaldo, il Napoli torna a combattere.

Credo ancora che con 3-4 vittorie di fila – visti gli scontri con le nostre pretendenti – che il Napoli possa ancora raggiungere il 4°posto. Napoli-Juventus? Nessun effetto, tanta stima per Sarri. La fase difensiva della Juventus, oggi, è pericolante. Se il Napoli sta con la testa alla battaglia, può fare una vittoria in scioltezza. Ho visto un Lorenzo Insigne incredibilmente forte, di nuovo incitamento verso i tifosi, abbracci tra compagni e questo non ce lo può togliere nessuno. Mi auguro che il Napoli possa partire con Luperto in panchina e di vedere una squadra cazzuta”.

Casaglia: “Napoli-Juventus? Ecco la chiave tattica della partita”

Alessandro Casaglia, matchanalyst: “Napoli-Juventus? La Juve non è ancora perfetta nella fase difensiva perché è una squadra che fatica per la struttura e le caratteristiche dei centrocampisti a recuperare il pallone. Sarà una gara in cui il Napoli dovrà preoccuparsi delle individualità della Juve e Gattuso cercherà di arginare i più importanti.

Credo comunque che sarà fondamentale il possesso palla evitando errori nella fase di uscita. Progressi Napoli? Sicuramente Demme mancava al Napoli, proprio per il suo aspetto tattico. Il fatto di recuperare palloni avvantaggia la squadra, senza dover aspettare ogni volta gli avversari che perdono palla. Ho visto un buon Napoli anche in campionato e l’innesto di Demme è sicuramente utile.

Tridente? Credo che al di là dello schieramento tattico, Sarri non deciderà per il tridente pesante. Penso più ad una soluzione bilanciata con la presenza di uno tra Douglas Costa, Bernardeschi e Ramsey insieme a Ronaldo e uno tra Dybala e Higuain, ma dipende molto dalle condizioni fisiche”.

De Giovanni: “La Juventus va battuta nel miglior modo possibile. Finalmente è tornata la voce al San Paolo”

Maurizio De Giovanni, scrittore: “La storia dimostra il valore di Maurizio Sarri. Il tifoso accoglie la Juventus a suo modo, con tutta la sportiva rivalità e la voglia di vincere questa partita: nessuno sconto, la Juventus deve perdere al San Paolo. La gestione dell’ammutinamento è stato uno dei peggiori errori a livello societario dato dalla mancanza di quadri societari intermedi.

Il Napoli non ha figure come Maldini e Boban, come Zanetti e Marotta, Nedved e Paratici. Un passo in avanti della società, sarebbe la revoca delle multe. Allan deve essere il miglior Allan, se non lo è diventa un danno. Ieri sentivo parlare di un eventuale scambio con Vecino che non mi dispiacerebbe perché darebbe quella fisicità che il Napoli non ha. Dare Allan senza l’immediata sostituzione di quest’ultimo, non avrebbe senso. Demme manifesto della riscossa del Napoli?

Diego Demme ha avuto un bellissimo impatto, ha giocato benissimo. Non siamo in grado di giudicarlo nel ruolo perché dopo essere stato espulso Hysaj, il Napoli ha cambiato gioco. E’ uno di quei giocatori che mostra la sua rilevanza in maniera anonima, è sicuramente presto dire che può diventare un giocatore simbolo per il cambiamento. E’ certamente un giocatore che al Napoli mancava. Quanto è stato importante il tifo al Napoli? Tantissimo, la svolta è il ritorno della voce al San Paolo. Il Napoli non può prescindere dai suoi tifosi e i tifosi devono stare accanto alla squadra nei momenti di difficoltà”.

Chiariello: “In tutto il mercato non si poteva prendere un difensore? Speriamo nel recupero di Maksimovic”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Si parla troppo di Napoli-Lazio e poco di Napoli-Juventus, la cosa grave è che per la partita contro la prima in classfica i due giocatori più importanti, Mertens e Koulibaly, non ci saranno.

Il Napoli forse recupera Maksimovic e se così non fosse ci affidiamo al povero Luperto? E’ dura. Dobbiamo di nuovo snaturare Di Lorenzo? In tutto questo mercato un difensore non poteva proprio arrivare? Tonelli saluta e se ne va, ma chi l’ha mai visto? Non ha giocato un minuto.

Si parla di ogni ruolo, ma siamo messi male in difesa. Tremo al pensiero di vedere Luperto, devo sperare in condizioni accettabili di Maksimovic e comunque la coppia con Manolas non mi dà tutte le certezze del caso”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie!

Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!”

Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell’era De Laurentiis

Bruscolotti: “Mi auguro che Sarri venga accolto bene”

Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

ULTIM’ORA Sky – Nuovo incontro Giuntoli-agenti Politano: vicina la fumata bianca

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

Calciomercato – Prossime ore decisive per Politano al Napoli

Calciomercato – Tonelli ancora non conosce il suo futuro

FOTO – Immobile, frecciata nella storia su Instagram: con chi ce l’ha?”

Alvino: “Situazione infortunati in casa Napoli: non ci sono buone notizie”

CONTENUTI EXTRA

Isola dei Famosi: il nuovo inviato al posto di Alvin potrebbe essere Can Yaman

Ville e Ferrari a furbetti del Reddito

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri