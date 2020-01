Bruscolotti: “Mi auguro che Sarri venga accolto bene”

Giuseppe Bruscolotti è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime vicende azzurre:

“A fare la differenza nella sfida contro la Lazio è stata senza dubbio La spinta dei tifosi. Uno stadio silenzioso fa si che anche la squadra ne risenta. Ci sono tutti i presupposti per chiudere bene il campionato. In difesa c’è bisogno che tutti tornino disponibili nel più breve tempo possibile. Quanto visto ieri fa ben sperare per domenica sera e mi auguro che Maurizio Sarri venga accolto bene dai tifosi del Napoli.”

