Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell’era De Laurentiis

Il Napoli non aveva mai investito così tanto nel mercato di gennaio

Il Corriere dello Sport sottolinea i grandi investimenti che la società di ADL sta effettuando in questa sessione di mercato. Fino a oggi il Napoli non aveva mai speso così tanti soldi nella cd. sessione di riparazione. I magiori investimenti erano stati fatti nel 2014 e nel 2017 per un totale di 18,5 milioni di euro.

Nel 2014, infatti, arrivarono i vari Jorginho e Ghoulam, mentre nel 2017 fu acquistato Pavoletti. Ora gli acquisti sono già tre: Demme (12), Lobotka (20) e Rrahmani (14) per l’estate. Ma è ad un passo anche Politano e si continua a trattare Amrabat. De Laurentiis non si ferma.

Sembra chiara la volontà della società di dar vita a una rivoluzione che, probabilmente, andava fatta già dopo l’addio di Sarri. Tanti calciatori sono in partenza, diversi senatori andranno via in estate, così il presidente del Napoli si è anticipato con acquisti mirati e con calciatori giovani oppure esperti (come Demme) ma utili subito per risollevare le sorti della sua squadra. Un mercato oculato, attento, seguendo anche le indicazioni di mister Gattuso che vuole due uomini per ogni ruolo.

