Calciomercato Napoli, questa mattina nuovo incontro per Politano. Parti vicine all’intesa

Matteo Politano sempre più vicino al Napoli

Secondo GianlucaDiMarzio.com, in mattinata sarebbe previsto un nuovo incontro tra il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, e gli agenti del calciatore dell’Inter per provare a trovare un accordo definitivo sul contratto. Un colloquio che potrebbe risultare molto importante, visto che sembrano esserci tutti i presupposti per arrivare alla fumata bianca dopo che già al termine dell’incontro di ieri le parti erano vicine all’intesa.

Con l’Inter esiste già un accordo di massima per il cartellino di Politano: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

