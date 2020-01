Di Marzio sul Napoli: “Gattuso deve centrare qualche obiettivo!”

Di Marzio: se il Napoli non entra in Champions perde quei 40 milioni che servono per investire sul mercato

Gianni Di Marzio, osservatore e consulente di mercato, a Radio Sportiva nel ‘Processo di Sportiva’ ha parlato del Napoli, di Gattuso, Pioli e di altro.

Queste le sua parole:

SUL NAPOLI

”C’è stato un concorso di colpe da parte di tutti. Per Gattuso non è stato facile intervenire in questa situazione ma adesso deve centrare qualche obiettivo. La società si sta addossando delle responsabilità per gli acquisti fatti oggi per giugno e credo possa vendere i migliori per cercare di rifare la squadra. Allan? Andava ceduto nel momento opportuno. Se il Napoli non entra in Champions perde quei 40 milioni che servono per investire sul mercato. Politano? Completamente diverso da Callejon. Il vero flop è Lozano, un giocatore piccolino che è venuto meno come forza e rapidità”.

DI MARZIO SU PIOLI

”Si è dimostrato molto intelligente, seppur abbia fatto un passo indietro dopo l’arrivo di Ibra, che è il vero leader dello spogliatoio”.

SULLA SERIE A

”Sul piano tecnico qualcosa di nuovo si è visto con De Zerbi, Liverani e D’Aversa: fanno un calcio propositivo, con linee corte e pressing alto anche con squadre blasonate” Conclude Di Marzio.

