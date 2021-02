Bonucci: “Litigio tra Agnelli e Conte? Brutto episodio, c’è poco da aggiungere”

Bonucci si esprime sullo scontro tra Antonio Conte e Andrea Agnelli

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, rispondendo anche ad una domanda in merito allo scontro verbale avvenuto tra Conte e Agnelli. Ecco quanto dichiarato:

“C’è poco da aggiungere, le immagini le abbiamo viste tutti, hanno parlato chiaro. Quello che è successo è brutto, ma non sta a me giudicare e dire perché è successo, cosa doveva essere fatto e cosa no. Non credo sia la persona giusta per dire la sua. Le immagini sono lì a disposizione di tutti. Noi dobbiamo essere sempre esempio, ma a volte diventa difficile in determinate situazioni mantenere la calma. Quando scendi in campo non pensi alla situazione ambientale e quello che potrebbe creare. Noi, però, qualsiasi cosa facciamo dobbiamo essere da esempio, dobbiamo tracciare una linea, ma in alcune partite la tensione, la posta in palio, ti fanno essere qualcosa di diverso da quello che vorresti essere o trasmettere e capita che succedano episodi come questi.”

