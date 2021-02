Ssc Napoli: “Gattuso non ha nessun profilo social, account gestiti da terzi”

La Ssc Napoli, precisazione sui social di Gennato Gattuso

La Ssc Napoli attraverso il suo account Twitter ufficiale, ha tenuto a precisare la situazione riguardante i canali social legati a Gennaro Gattuso. Ecco il tweet:

“La SSC Napoli ricorda che il Sig. Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili”.

La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili” pic.twitter.com/8nVz6PIGlz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 11, 2021

