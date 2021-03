Ag. Kaio Jorge: “Non abbiamo avuto contatti col Napoli, ma sarebbe felice di giocare in Europa”

Kaio Jorge, 19 anni, centravanti del Santos, è l’ultimo nome emerso per l’attacco del Napoli

Kaio Jorge, 19 anni, centravanti del Santos, è l’ultimo nome emerso per l’attacco del Napoli. Proprio dell’attaccante brasiliano, ne ha parlato Carlos Neto, agente del giocatore classe 2002, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Tutti i calciatori brasiliani arrivano ad un momento della loro carriera in cui vogliono fare un’esperienza nuova, magari in Europa. Napoli, poi, è un grandissimo club, dove ha giocato un talento assoluto come Diego Armando Maradona oltre ai brasiliani Careca ed Alemao che hanno fatto la storia del club napoletano.

Non ho avuto alcun contatto diretto col il Napoli ma non mi meraviglia che Kaio Jorge possa piacere così come piace ai principali club europei: è un attaccante moderno, con classe, talento e fantasia brasiliana, può rende bene in area di rigore ma aiuta la squadra anche fuori dall’area, dove partecipa al gioco e si fa trovar pronto”.

