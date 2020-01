Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

Ospina ha detto di essere felice per la vittoria contro la Lazio ma adesso devono rimanere concentrati per la gara contro la Juve. L’obiettivo è finire bene la stagione. Con gli altri portieri ha un bel rapporto, ognuno tifa per l’altro ed è normale che ci sia una sana concorrenza. Su Demme e Lobotka è sicuro che daranno una mano importante e già lo hanno dimostrato. Contro la Juve faranno la loro partita cercando di rimanere concentrati per vincere.

Intervista di Ospina a Radio Kiss Kiss Napoli

Il portiere della SSC Napoli David Ospina ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, alla vigilia della sfida con la Juventus.

Intervista Ospina radio Kiss Kiss Napoli

“Vittoria importante quella contro la Lazio perchè ti dà più facilità di lavorare, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Dobbiamo fare bene in campionato, c’è una gara importante ed abbiamo la qualità per vincere di nuovo. All’inizio della stagione avevamo degli obiettivi, ora dobbiamo uscire da questo momento difficile e prendendo i tre punti. Ora bisogna risalire in classifica e mettere da parte la Coppa Italia, la Juve è una grande squadra: servirà tanta grinta per fare una bella partita. Questa squadra ha un grande futuro perché ci sono calciatori giovani e forti, il nostro obiettivo è finire bene la stagione”

“Quando sei portiere, l’errore ha più peso: serve essere forti mentalmente perché può essere sempre così. Siamo una piccola famiglia tra noi portieri del Napoli, dobbiamo sempre continuare a lavorare a testa bassa. Con Alex ed Orestis c’è un rapporto ottimo: Meret ha grandi qualità ed è un bene per l’Italia. Ci aiutiamo tutti, poi normale ci sia una concorrenza leale per giocare ma ognuno fa il tifo per l’altro. Quella con la Lazio può essere la scintilla, ma non bisogna esaltarsi. Demme e Lobotka sono due calciatori che ci daranno una grande mano ed hanno già dimostrato le loro qualità anche se Lobo è dovuto uscire per l’espulsione. Gattuso vuole sempre grande carattere e ci sta vicino, possiamo finire questa stagione bene. La Juve ha elementi di grande livello come Higuain, Cristiano e Dybala. Noi dobbiamo fare la nostra partita restando concentrati. Nelle ultime quattro gare abbiamo dimostrato di poter uscire da queste difficoltà. Dopo una vittoria è più facile fare le cose, ma non rilassarsi. Cuadrado? Ho un bel rapporto con lui, è come se fosse mio fratello. Entrambi siamo tra i più vecchi della nazionale colombiana”

