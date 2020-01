SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie!

Il report dell’allenamento da Castel Volturno: tre azzurri tornano in campo. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens.

Ultime calcio Napoli, il report da Castel Volturno – Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri prearano il match contro la Juventus in programma domenica 26 al San Paolo alle ore 20.45 per la 21esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto allenamento sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e partita a campo ridotto.

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens.

