Napoli, infortunio Koulibaly: ancora out, non ci sarà con la Lazio

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il Napoli. Mister Gattuso dovrà fare, ancora una volta, a meno di Kalidou Koulibaly nella prossima gara di Serie A degli azzurri, in programma sabato 11 gennaio alle 18, contro la Lazio.

Il recupero del senegalese si è allontanato in vista del traguardo: l’edizione odierna de La Repubblica fa sapere che il difensore azzurro non ha smaltito l’infortunio muscolare rimediato nel match contro il Parma. Le sue chance di indossare la maglia da titolare domani contro la Lazio sono minime. Il tecnico del Napoli sta lavorando alle alternative: Di Lorenzo, insieme ad uno tra Sebastiano Luperto e Manolas.

