Napoli, l’arrivo di Demme fa arrabbiare i tifosi del Lipsia

Diego Demme è prossimo a vestire la maglia del Napoli: si attende solo l’annuncio ufficiale del club azzurro, che potrebbe anche arrivare in giornata.

La decisione del Lipsia di lasciar andare il suo capitano però ha fatto scoppiare una bufera. Effettivamente veder partire il proprio capitano, nel bel mezzo della stagione, da primi in classifica in Bundesliga e con un ottavo di Champions da giocare, non è proprio una cosa normale. La sua partenza era del tutto inattesa: i media ed i tifosi biancorossi si chiedono come sia stato possibile lasciar andar via un giocatore così prezioso per la squadra.

Le parole del presidente del Lipsia

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela che il Lipsia non ha saputo opporsi alla scelta di vita fatta dal ragazzo. Il presidente esecutivo della compagine tedesca, Oliver Mintzlaff, ha detto: “Diego è venuto da me e mi ha pregato di lasciarlo libero di fare un altro passo importante nella sua carriera”.

