Napoli, il report dell’allenamento. Terapie per Insigne

Il report dell’allenamento del Napoli

Il Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha dato il report dell’allenamento odierno svolto a Castel Volturno. Ecco quanto riportato:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma sabato al Camp Nou (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco seguite da lavoro atletico finalizzato alla velocità. Di seguito esercitazioni tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Insigne.”

