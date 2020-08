Napoli, sfuma Ferran Torres. Per lui visite mediche con il City

Ferran Torres al Manchester City

Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, Ferran Torres sta svolgendo le visite per formalizzare il suo trasferimento al Manchester City. L’esterno del Valencia, nelle scorse settimane era stato accosta anche a Napoli e Juventus. Niente Serie A per lui, il suo futuro sara in Premier League.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello, che attacco a Milik: “Vergogna, non merita un minuto”

Calciomercato, il Napoli forte su Arias. L’Atletico vuole far cassa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Compleanno in barca per Sabrina Ghio, la sua vita è cambiata dopo il no a Uomini e Donne