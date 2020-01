Calciomercato Napoli – Politano interessa anche al Siviglia

Calciomercato Napoli – Il Siviglia si piomba su Politano, complicando i piani del Napoli

Calciomercato Napoli – Fra Roma e Napoli spunta, anzi rispunta, il Siviglia. Dopo l’interessamento dei giorni scorsi, il club spagnolo, secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb, ha presentato un’offerta all’Inter per il cartellino di Matteo Politano. Un’offerta che potrebbe complicare i piani dei partenopei che questa mattina si erano incontrati con gli agenti del giocatore per trovare un accordo sull’ingaggio. Il Napoli sembrerebbe comunque restare ancora avanti avendo già raggiunto un accordo coi nerazzurri per il trasferimento in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro del classe ’93.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

Sky UK – Il Napoli su Kolasinac dell’Arsenal!

Napoli, Politano serve, possibile scambio Allan-Vecino ed altro a Radio Punto Nuovo

Ultim’ora Sky – Politano sarà un calciatore del Napoli

SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie!

Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!”

Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell’era De Laurentiis

Bruscolotti: “Mi auguro che Sarri venga accolto bene”

Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

ULTIM’ORA Sky – Nuovo incontro Giuntoli-agenti Politano: vicina la fumata bianca

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

CONTENUTI EXTRA

Isola dei Famosi: il nuovo inviato al posto di Alvin potrebbe essere Can Yaman

Ville e Ferrari a furbetti del Reddito

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri