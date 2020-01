Sky UK – Il Napoli su Kolasinac dell’Arsenal!

Sky UK – Sead Kolasinac, terzino sinistro dell’Arsenal, è il nuovo obiettivo di mercato del Napoli

Sead Kolasinac. E’ questo il nome nuovo per il mercato del Napoli: secondo quanto riferito dalla redazione di SKY Sports UK, il club azzurro avrebbe messo nel mirino il giocatore nazionale bosniaco, terzino sinistro classe 1993 di proprietà dell’Arsenal. Secondo le informazioni raccolte in Inghilterra, la società di De Laurentiis avrebbe puntato l’esterno mancino già in vista di gennaio quando, con la possibile partenza di Ghoulam, avrà bisogno di un giocatore da alternare all’altro terzino di fascia, Mario Rui.

Kolasinac anche alla Roma, alla ricerca di un sostituto del serbo Aleksandar Kolarov in vista della prossima stagione. I giallorossi starebbero quindi spingendo per tesserare il giocatore in estate, mentre Cristiano Giuntoli desidererebbe acquistarlo quanto prima.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

Ultim’ora Sky – Politano sarà un calciatore del Napoli

SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie!

Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!”

Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell’era De Laurentiis

Bruscolotti: “Mi auguro che Sarri venga accolto bene”

Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

ULTIM’ORA Sky – Nuovo incontro Giuntoli-agenti Politano: vicina la fumata bianca

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

CONTENUTI EXTRA

Isola dei Famosi: il nuovo inviato al posto di Alvin potrebbe essere Can Yaman

Ville e Ferrari a furbetti del Reddito