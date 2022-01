Bologna-Napoli: gli azzurri portano a casa i tre punti

Una doppietta di Hirving Lozano stende i rossoblù

Il Napoli batte il Bologna e guadagna la seconda vittoria consecutiva in campionato. Agli uomini di Spalletti basta una doppietta di Hirving Lozano per battere la squadra di Sinisa Mihajlovic, le due reti del “Chucky” arrivano al 20′ e al 47′. Questa è la prima volta che i partenopei vincono due gare consecutive in Serie A dallo scorso ottobre 2021, da registrare inoltre il ritorno in campo di Victor Osimhen.

