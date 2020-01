Ultim’ora Sky – Politano sarà un calciatore del Napoli

Ultim’ora Sky – Per Politano al Napoli è questione di poche ore

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, appuntamento quotidiano in onda sulle frequenze di Radio Marte. L’esperto di calciomercato ha chiarito alcune situazioni in casa Napoli facendo il punto sulla situazione mercato: “Politano è un’opportunità e le due società hanno un’intesa di massima sulla cifra e sulla metodologia. Tra Inter e Napoli si è parlato anche dello spagnolo Llorente, ma non è una trattativa collegata al trasferimento in azzurro dell’esterno interista. L’incontro di ieri nel tardo pomeriggio e quello che probabilmente ci sarà anche oggi, portano ad una chiusura della trattativa”.

