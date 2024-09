La Gazzetta dello Sport – Con Conte si può finalmente parlare di nuova era

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla nuova era in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis ha voluto rifondare la squadra, ingaggiando uno dei migliori allenatori in circolazione. Ha risolto il caso Osimhen e ha dato a Conte le armi possibili per tornare in pista da protagonisti.

“Napoli aveva bisogno di protagonisti diversi per avviare il nuovo ciclo. Giocatori nel pieno della maturità, con ancora margini di miglioramento, affamati di vittorie e con la consapevolezza di potersi prendere immediatamente il futuro.

Conte ha i suoi nuovi pilastri. Da Buongiorno a Scott McTominay, passando per Neres fino ad arrivare a Romelu Lukaku. Hanno portato entusiasmo nell’ambiente, rinsaldato le ambizioni di una città passata troppo in fretta dalla sbornia scudetto al triste ridimensionamento. Ma ora che è tornato il sorriso, sono ricominciati anche i sogni. I nuovi leader si aggiungono a quelli che c’erano già, ai quattro a cui Conte non ha mai pensato di rinunciare neanche per un minuto. Li ha rincuorati e rivitalizzati, li ha fatti sentire imprescindibili”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ugolini sulla formazione anti – Cagliari: “C’è una riflessione su Anguissa

Giorgio Porrá a KissKiss Napoli: “In questo Napoli rivedo il lavoro fatto da Conte alla Juve nel 2011”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi