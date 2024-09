Ugolini sulla formazione anti – Cagliari: “C’è una riflessione su Anguissa

Massimo Ugolini fa il punto della situazione a due giorni dalla sfida di Cagliari: “Un solo dubbio per Conte”

Inviato da Castel Volturno per Sky Sport, Massimo Ugolini ha parlato di formazione e non solo in vista di Cagliari-Napoli:

“Kvaratskhelia sta meglio, dovrebbe essere a disposizione per il Cagliari. La novità domenica sarà Lukaku titolare: questa l’unico cambio possibile rispetto al Parma. Il belga ha lavorato anche da solo per ritrovare al più presto la forma migliore durante la sosta. C’è grande curiosità per capire se giocheranno anche gli scozzesi, soprattutto McTominay. Parlo di lui perché l’ultimo a rientrare è stato Anguissa ma sappiamo anche che proprio Anguissa è un giocatore che ha bisogno di giocare per trovare la miglior condizione e già col Parma era in crescita. Penso sia difficile vederlo fuori col Cagliari, ma Conte riserva sempre sorprese. L’unico ballottaggio è proprio a centrocampo”.