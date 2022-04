Napoli, Corbo: “Ci sono tre giocatori in difficoltà”

Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare del momento no del Napoli. In particolare ha affermato che ci sono tre giocatori azzurri che non sono proprio in un momento positivo.

“La sconfitta è stata deludente, non c’è stato nemmeno il gusto della polemica riguardo una sconfitta ingiusta. Osimhen dovrebbe avere un altro attaccante accanto a lui. Zielinski in queste condizioni non può giocare e Koulibaly non è in piena forma. Luciano Spalletti ha le sue colpe attualmente.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Napoli su Ilic: le parole del suo agente

Cassano: “Il Napoli mi ha deluso, Zielinski un flop e Fabian inguardabile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi in Algeria: “Siglata intesa con l’Algeria per difendere cittadini e imprese dalle conseguenze della guerra”