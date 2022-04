Napoli, la reazione di De Laurentiis dopo la sconfitta con la Fiorentina

Il giornalista Paolo Petino è intervenuto nel corso della trasmissione Goal Show per parlare della sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. In particolare Petino si sofferma sulla reazione del Presidente Aurelio De Laurentiis.

“Per la prima volta in questa stagione di campionato trapela dalla società azzurra, cioè da De Laurentiis ed i suoi collaboratori, una certa insoddisfazione. La dirigenza campana non ha gradito la prestazione dei calciatori del Napoli e lo ha fatto capire a mister Luciano Spalletti e ai calciatori.”