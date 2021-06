Insigne proposto all’Inter, i costi alti bloccano l’operazione. Probabile che arrivi il rinnovo

Insigne è stato proposto all’Inter

Come riportato da TMW Lorenzo Insigne nelle scorse settimane è stato proposto all’Inter, ma i costi dell’operazione non sembrerebbero favorevoli alla chiusura dell’operazione. Infatti il club campione d’Italia, ha bisogno di cedere alcuni pezzi pregiati per fare cassa e l’operazione legata all’arrivo di Lorenzo Insigne non sarebbe fattibile. Probabile che dopo l’Europeo il capitano azzurro incontri De Laurentiis, per discutere del rinnovo come fatto anche con Dries Mertens nella scorsa stagione.

