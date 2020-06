UFFICIALE – Novità importante per la Campania: dal 22 giugno cade l’obbligo di mascherina in strada

Novità importante per la Campania, dal 22 giugno cade l’obbligo della mascherina in strada, all’aperto, ma rimane l’obbligo nei luoghi chiusi.

Novità importante per la Campania sull’uso delle mascherine

Novità importante per la Campania: da lunedì 22 giugno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina per strada, all’aperto, mentre resterà l’obbligo nei luoghi chiusi. È quanto si apprende dalle dichiarazioni rilasciate dal governatore Vincenzo De Luca.

Da ricordare che questa prescrizione era in vigore solo in Campania e lo sarà ancora per altri dieci giorni. Saranno consentiti, inoltre, gli spettacoli all’aperto con più di 1000 persone.

