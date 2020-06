Coppa Italia, Juve-Milan e Napoli-Inter: come seguirle in TV e in streaming

Finito il periodo di lock-down e con la riapertura del calcio giocato, la Coppa Italia è pronta a regalare due incontri molto interessanti. La Juventus ospita a Torino il Milan dopo il pari 1-1 dell’andata mentre l’Inter sfiderà il Napoli al San Paolo dopo la sconfitta interna (0-1) subita nella prima gara a Milano.

La prima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan si giocherà questa sera ed il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00.

L’appuntamento con la seconda semifinale di ritorno tra il Napoli e l’Inter, invece, è fissato per domani sabato 13 giugno sempre alle ore 21:00.

Gli incontri saranno trasmessi in esclusiva da RaiUno che detiene i diritti della competizione nazionale.

Per chi non avesse la possibilità di vederle in tv, la soluzione più indicata è quella di collegarsi al portale Raiplay, accessibile gratuitamente su smart Tv, PC, smartphone e tablet.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Novità importante per la Campania: dal 22 giugno cade l’obbligo di mascherina in strada

De Luca: “Ripetere i tamponi ai guariti, alcuni sono tornati positivi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inchiesta Mondo di mezzo, per la Cassazione ‘non era mafia ma i clan ci sono’