Campionato Serie A, Coppe e Nazionali: parte oggi il calcio senza fine. Previsti trenta mesi senza interruzioni

Tra Campionato, Coppa Italia e Coppe Europee, il primo capitolo di una stagione infinita avrà inizio stasera con la semifinale di ritorno della Coppa nazionale tra Juventus e Milan. Parte oggi, quindi, un periodo di calcio giocato che sarà il più lungo di sempre. Come già detto e come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Coppa Italia riprenderà in serata mentre la serie A ripartirà il prossimo week end fino ad arrivare alla finale del Mondiale in Qatar nel 2022 e che si svolgerà una settimana prima di Natale, il 18 dicembre 2022.

Il calendario, pieno di incontri e manifestazioni, lascia intuire che non ci sarà molto spazio per le pause. A settembre via ai campionati col tempo da recuperare, poi le Coppe; in sei settimane su nove si giocherà in Champions. Poi in mezzo le Nazionali (2 gare a settembre, 2 a ottobre, 2 a novembre). Nel 2021 breve sosta con vista Europeo, con la finale prevista l’11 luglio, ad agosto sarà già campionato e dovrà finire entro il 2022 perché c’è il Mondiale invernale. In tal modo si arriverà ad avere un ciclo infinito fatto di trenta mesi per quanto riguarda il calcio, a partire da oggi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coppa Italia, Juve-Milan e Napoli-Inter: come seguirle in TV e in streaming

UFFICIALE – Novità importante per la Campania: dal 22 giugno cade l’obbligo di mascherina in strada

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inchiesta Mondo di mezzo, per la Cassazione ‘non era mafia ma i clan ci sono’