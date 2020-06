Ultim’ora – Napoli-Inter, i nerazzurri preparano una giornata lunghissima. 15 ore per raggiungere la finale

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, sarebbe stata confermata la decisione dell’Inter per la giornata di domani e in vista della sfida in casa del Napoli che vale la finale di Coppa Italia.

I nerazzurri partiranno (domattina dall’aeroporto della Malpensa) e rientreranno (doccia e via subito dopo il match) nello stesso giorno per ridurre il minimo ogni possibilità di esporsi al contagio.

Obiettivo: rimontare lo 0-1 subito a San Siro e andare a giocare la finale di Roma prevista per mercoledì 17 giugno alle ore 21 contro la vincente della doppia sfida (andata 1-1) tra Juventus-Milan.

