Serie A: no agli arbitri in tv, Giannoccaro potrà parlare solo con i club

Repubblica nella sua edizione odierna riporta la notizia di un’importante riforma nel mondo arbitrale italiano. Dopo le innumerevoli polemiche arbitrali che stanno segnato la stagione corrente, Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto la nascita della figura di intermediario, che possa fungere da collante tra l’AIA e i club per conto della federazione, per spiegare le decisioni arbitrali. Il nome in questione è quello dell’ex arbitro Antonio Giannoccaro. Non sarà possibile sentire le parole degli arbitri in tv, ma tramite la figura del “tramite” i direttori di gara potranno giustificare e spiegare le loro decisioni di fronte alle società.