Coppa d’Africa: l’edizione 2022 rischia di essere cancellata, i motivi

La prossima edizione della competizione continentale potrebbe non avere luogo

La Coppa d’Africa potrebbe essere cancellata. Secondo quanto riferito da RMC Sport, la Confederazione calcistica africana (CAF) potrebbe annunciare a breve l’annullamento dell’edizione 2022 in Camerun. I motivi di questa decisione sarebbero le diverse difficoltà organizzative legate al Covid-19 e alla nuova variante Omicron, e il grande malcontento dei club, soprattutto della Premier League, che non vorrebbero perdere giocatori importanti. Inoltre i calciatori africani convocati dalle rispettive nazionali dovrebbero osservare un periodo di quarantena al loro ritorno nel Regno Unito, che costringerebbe le squadre a privarsi di loro per un periodo più lungo.

