Ferlaino: “Non credo all’arrivo degli arabi a Napoli, penso sia impossibile”

L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele A dove ha risposto ad una domanda in merito ad una possibile cessione del club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Napoli agli arabi? No, credo che una possibilità del genere sia impossibile. Il fondo arabo, per investire sul club azzurro, vorrebbe un ritorno economico che, al momento, penso sia impossibile. Comprerebbero sempre chi ti dà un ritorno commerciale. Acquisterebbero le milanesi, non il club azzurro.”

