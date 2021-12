Calciomercato, rispunta il nome di Bogà. Il Sassuolo lo valuta 25 milioni

Calciomercato, il Napoli di nuovo su Bogà

Il Napoli starebbe ripensando all’esterno del Sassuolo Jeremie Bogà, secondo quanto riportato da Goal.com il club emiliano potrebbe dire si alla cessione. Il nigeriano è in scadenza di contratto, per evitare di perderlo a zero potrebbe dare via libera al suo addio. Il Sassuolo chiede una cifra vicina ai 25 milioni di Euro, rifiutando offerte di importo inferiore. Sempre secondo il portale, nei giorni scorsi ha respinto un’offerta da 20 milioni dell’Atalanta. Il Napoli resta vigile, magari aspettando gli ultimi giorni di gennaio nel tentativo di far abbassare le richieste economiche degli emiliani.

