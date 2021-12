Mandava ha detto si al Napoli, si lavora per anticipare il suo arrivo a gennaio

Il Napoli ha il si di Mandava

Il Napoli avrebbe incassato il si del terzino sinistro del Lille Reinildo Mandava, che potrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio. Attraverso un editoriale apparso sul portale Napolimagazine, l’esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto ha dato ulteriori aggiornamenti sulla situazione. Ecco quanto riportato:

“Arrivano importanti aggiornamenti di mercato per il Napoli in vista di gennaio. Nelle scorse ore, dopo Napoli-Empoli, nuovi contatti tra il club partenopeo e l’entourage di Reinildo Mandava, esterno sinistro in scadenza con il Lille. Arrivano segnali positivi, il giocatore è entrato nell’ordine di idee di anticipare il trasferimento a Napoli. C’è già l’accordo per giugno, ora Mandava e il suo entourage spingono per il possibile arrivo a Napoli già dall’inizio del nuovo anno. Il Lille, che sino a questo momento ha chiesto un prezzo improponibile per un parametro zero (6 milioni) avrebbe aperto proprio in queste ore alla possibilità di venire incontro alla volontà del giocatore e abbassare le sue pretese. Il Napoli resta fermo sulla sua proposta di un indennizzo minimo di circa 1,8 / 2 milioni, il Lille è sceso nelle sue richieste da 6 a 5 mln”.

