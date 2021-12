Santini rivela: “Conte vuole Insigne al Tottenham già a gennaio: la reazione di ADL”

Santini rivela un clamoroso scenario di mercato, su Insigne

Napoli calcio – Fabio Santini ha rivelato alcune notizie sul futuro di Lorenzo Insigne nel corso de Il Processo, programma in onda su 7 Gold:

Santini rivela:

“La squadra più vicina a Lorenzo Insigne è il Tottenham. Il dirigente Fabio Paratici gli sta facendo una corte serrata. Aurelio De Laurentiis non è infastidito, anzi. Il patron ritiene che quella inglese possa essere la soluzione giusta perché Il Magnifico lascerebbe l’Italia e, di conseguenza, non approderebbe in un club rivale della Serie A. Conte è pazzo di Lorenzo Insigne e vorrebbe il calciatore già a gennaio, nella campagna acquisti e cessioni invernale. Lorenzo Insigne, naturalmente, è lusingato dall’interesse sia di Conte che del Tottenham, ma è indeciso. Non vorrebbe rompere con il Napoli a stagione in corso. Ci cono stati degli incontri con Inter e Juventus, ma il Tottenham è la società più vicina al giocatore”.

