Corriere dello Sport – Osimhen, non solo Psg: insiste anche un club di Premier

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla potenziale partenza di Victor Osimhen in estate. Il primo acquisto del Napoli, Giovanni Manna, ovvero il nuovo responsabile dell’area sportiva, nonché manager, avrà il compito di orientare il mercato nella direzione giusta. L’addio del nigeriano, nel mirino del Psg e osservato anche in Premier, nel dettaglio dal Chelsea, obbligherà il ds a portare in azzurro un centravanti di grido e gol.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli-Napoli, in attacco Calzona conferma il tridente classico

Allenamento Napoli, Kvaratskhelia e Juan Jesus rientrati in gruppo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi