Mercato Napoli, per la difesa si pensa ad Ebosse dell’Udinese

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli sarebbe interessato al difensore camerunense dell’Udinese Enzo Ebosse.

In attesa della prossima sessione di mercato il Napoli inizia a guardarsi intorno e tra i tanti giocatori interessanti per la Società ci sarebbe anche Enzo Ebosse. Si tratta di un difensore centrale originario del Camerun che attualmente veste la maglia dell’Udinese, dunque appartiene anch’egli al campionato di Serie A.

“A volte, poi, non è necessario fare viaggi così faticosi: il Napoli guarda anche in Italia, a Udine soprattutto, e se Rodrigo Becao non è più un giovanotto con i suoi 27 anni (a gennaio), di lui non si può dire che si anziano. Ma in Friuli, dove il Napoli ha avuto modo in passato di trattare ripetutamente, c’è Enzo Ebosse (23), francese neutralizzato camerunense, difensore centrale che Pier Paolo Marino ha scovato in Francia, nell’Angers, e che gioca centrale o anche esterno, con disinvoltura. Per saperne di più, ammesso che sia necessario, basta chiedere ad Anguissa: gli amici – freschi di rinnovo – anche a questo servono.”

Fonte foto: Instagram, @enzo_ebosse

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato: Demme obiettivo della Salernitana per il centrocampo

Inchiesta Juve, Dybala: “Non abbiamo rinunciato alle mensilità, ce le hanno pagate dopo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rapine violente a Palermo, tre arresti